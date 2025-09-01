Hyundai Ioniq 3 könnte ein große (und digitale) Überraschung mitbringen

Hyundai wird uns in ein paar Tagen ein neues Einsteigermodell für Elektroautos zeigen, denn der Hyundai Ioniq 3 steht im Rahmen der IAA 2025 an München an.

Das neue Modell wird uns noch als Konzept vorgestellt, die Serienversion dürfte dann 2026 zu den Kunden rollen. Und das womöglich mit Apple CarPlay Ultra, das behauptet man jedenfalls bei TopGear, die hier durchaus gut informiert sind, denn sie durften die neue Version von CarPlay bei der Ankündigung exklusiv testen.

Apple bestätigte mit Hyundai und Kia auch zwei neue Partner in diesem Jahr, da es sonst aber nicht so gut bei CarPlay Ultra aussieht und man bisher ein extrem teures Auto dafür benötigt, kommt der Schritt mit einem Einsteigermodell überraschend.

Das weckt Hoffnung, dass Hyundai und Kia vielleicht sehr zeitnah Apple CarPlay Ultra in den anderen Modelle einbauen. wie einem Ioniq 5 oder EV6, die alle eine bessere Software vertragen können. Nächstes Jahr gibt es also nicht nur Android als Basis, sondern womöglich auch noch das ganz neue Apple CarPlay Ultra dazu.