Hyundai Ioniq 3 könnte ein große (und digitale) Überraschung mitbringen

Apple Carplay Ultra

Hyundai wird uns in ein paar Tagen ein neues Einsteigermodell für Elektroautos zeigen, denn der Hyundai Ioniq 3 steht im Rahmen der IAA 2025 an München an.

Das neue Modell wird uns noch als Konzept vorgestellt, die Serienversion dürfte dann 2026 zu den Kunden rollen. Und das womöglich mit Apple CarPlay Ultra, das behauptet man jedenfalls bei TopGear, die hier durchaus gut informiert sind, denn sie durften die neue Version von CarPlay bei der Ankündigung exklusiv testen.

Apple bestätigte mit Hyundai und Kia auch zwei neue Partner in diesem Jahr, da es sonst aber nicht so gut bei CarPlay Ultra aussieht und man bisher ein extrem teures Auto dafür benötigt, kommt der Schritt mit einem Einsteigermodell überraschend.

Das weckt Hoffnung, dass Hyundai und Kia vielleicht sehr zeitnah Apple CarPlay Ultra in den anderen Modelle einbauen. wie einem Ioniq 5 oder EV6, die alle eine bessere Software vertragen können. Nächstes Jahr gibt es also nicht nur Android als Basis, sondern womöglich auch noch das ganz neue Apple CarPlay Ultra dazu.

Genesis G80 im Test: Dieses Elektroauto hat mich (positiv) überrascht

Ich bin in den letzten Jahren viele Elektroautos gefahren und meistens weiß ich schon vorher, was mich in etwa erwartet.…

31. August 2025 | Jetzt lesen →

  1. Christian 🔅
    sagt am

    Nächstes Jahr gibt es also nicht nur Android als Basis, sondern womöglich auch noch das ganz neue Apple CarPlay Ultra dazu.

    Der Hinweis, dass ein iPhone benötig wird, um CarPlay zu nutzen wäre nicht schlecht.

    So wie es da steht, könnte man meinen meinen CarPlay Ultra steht neben der Basis mit Android zur Wahl.

    Antworten

