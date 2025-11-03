Mobilität

Hyundai Ioniq 3 geht das Infotainment ganz neu an

Von
Hyundai überarbeitet sein Infotainment mit dem Ioniq 3, der nächstes Jahr zu uns rollen wird. Und in Südkorea sind erste Bilder aufgetaucht, die den neuen Aufbau zeigen. Es gibt jetzt ein großes Display in der Mitte, wie man es beispielsweise von Tesla kennt, und hinter dem Lenkrad ist noch ein eher kleines Display verbaut.

Bisher gab es bei den Hyundai-Marken zwei mittelgroße Display, die mit einem Element von links bis in die Mitte verbunden waren. Dieser Aufbau ist also neu, hat aber womöglich auch einen Grund. Das ist keine abgespeckte Version für den Ioniq 3, das ist vermutlich der neue Aufbau, denn nächstes Jahr startet hier Android.

