Mobilität

Neue Generation kommt 2028: Hyundai Ioniq 5 macht den Anfang

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Hyundai Ioniq 5 2024 Facelift Header

Die Hyundai Motor Group entwickelt derzeit eine neue Plattform für Elektroautos, die als Nachfolger für die E-GMP gedacht ist. Mit der IMA (Integrated Modular Architecture) wird es zwei Optionen geben, eM (Pkws) und eS (Spezialfahrzeuge).

Doch wann geht es los? In einer Meldung zur Zukunft der elektrischen N-Reihe, über die wir heute auch berichtet haben, erwähnt Autocar, dass wir „rund um 2028“ einen ganz neuen Hyundai Ioniq 5 als erstes Modell der Plattform sehen werden.

Details zur IMA-Plattform sind bisher kaum vorhanden, im Beitrag werden aber der nächste Schritt beim schnellen Laden (es bleibt jedoch bei 800 Volt) und eine neue Akkugeneration erwähnt. Das wird kein gewaltiger Schritt wie bei der E-GMP, so Manfred Harrer von Hyundai, aber man besser dort nach, wo es nötig sein wird.

Hoffentlich dann auch in erster Linie bei der ICCU.

Hyundai will laut eigenen Angaben die Effizienz steigern und die Kosten senken, wie so ziemlich alle Hersteller, die zum Start der Elektromobilität dabei waren und gerade an einer neuen Plattform arbeiten. Technisch war die E-GMP zum Start durchaus gut, mit der Zeit zeigten sich hier und da aber doch einige Schwächen.

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23. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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