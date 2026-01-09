Mobilität

Hyundai überrascht mit elektrischem Staria

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Als Hyundai damals den Staria ankündigte, da dachte ich ehrlich gesagt, dass es ein vollelektrisches Modell ist. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht, weil der Van doch etwas ungewöhnlich aussieht. Und ich kenne einige, die das auch dachten.

Anscheinend gab es diese Nachfrage auch bei Hyundai, denn man hat heute den Staria Elektro angekündigt, der noch im ersten Halbjahr 2026 in Europa startet. Es gibt bisher allerdings noch keinen Preis (unter 60.000 Euro rechne ich hier nicht).

Die Reichweite des Hyundai Staria Elektro liegt bei 400 km und die Leistung bei 160 kW (218 PS). Dank 800 Volt geht es in 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent hoch. Das ist jetzt keine Glanzleistung, aber elektrische Vans sind preislich bei keiner Marke attraktiv. Würde ich mir aber gerne dennoch mal als Familienauto anschauen.

Staria Elektro: Die Highlights laut Hyundai

  • Erste vollelektrische Version der STARIA Modellreihe
    800-Volt-Architektur für schnelles DC-Laden (10–80 % in ca. 20 Minuten) (Der neue Hyundai STARIA Elektro steht noch nicht zum Verkauf. Die Homologation und die Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgen unmittelbar vor der Markteinführung.)
  • 84-kWh-Batterie und eine geschätzte WLTP-Reichweite von bis zu 400 km (Der neue Hyundai STARIA steht noch nicht zum Verkauf. Die Homologation und die Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgen unmittelbar vor der Markteinführung.)
  • 160 kW (218 PS) Elektromotor sorgt für souveräne Leistung (Der neue Hyundai STARIA steht noch nicht zum Verkauf. Die Homologation und die Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgen unmittelbar vor der Markteinführung.)
  • Anhängelast von bis zu 2.000 kg
  • Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), leistungsstarke 100-W-USB-Anschlüsse und digitaler Fahrzeugschlüssel
  • Großzügige Innenraumgestaltung mit zwei 12,3-Zoll-Displays für ein fortschrittliches Nutzererlebnis
  • Ausgestattet mit dem Infotainment-System „Connected Car Navigation Cockpit“ (ccNC) der nächsten Generation und Over-the-Air-Updates (OTA)
  • Geräumiger, loungeartiger Innenraum basierend auf dem “Multi-Open-Space“-Konzept des STARIA
  • Außendesign, welches den „Inside-Out”-Ansatz mit futuristischen Details aufgreift
  • Entwickelt für Familienmobilität, Freizeitaktivitäten, Shuttle-Dienste und gewerbliche Nutzung

Peugeot zeigt neuen E-408 für 2026 mit „mehr“ Reichweite

Peugeot hat dem 408 ein Facelift und Upgrade spendiert und damit auch dem E-408, sprich der vollelektrischen Version. Da hat…

9. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Dom 🎖
    sagt am

    Das finde ich persönlich sehr attraktiv. Der fährt bei uns sehr häufig als Bus-Ersatz durch die Gegend. Mit 800V wird der glaub ich sehr stark

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Hyundai überrascht mit elektrischem Staria
Weitere Neuigkeiten
Waipu Tv
waipu.tv holt HBO Max zum Deutschlandstart auf die Plattform
in News
Peugeot zeigt neuen E-408 für 2026 mit „mehr“ Reichweite
in Mobilität
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue: Neujahrsangebote gestartet – Bridge Pro auch dabei
in Smart Home
Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg
Glasfaser-Kunden profitieren von neuer BGH-Entscheidung
in Marktgeschehen
Diese Emojis sollen bald auf deinem Smartphone landen
in Marktgeschehen
Tesla bringt „günstiges“ Model Y mit Rekordreichweite nach Deutschland
in Mobilität
Apple Tim Cook Header
Der Apple-Chef ist „müde“ und will abtreten
in News
Die Nintendo Switch 2 ist doch kein Selbstläufer
in Gaming
„Neubewertung“: Höhere Preise in der Technik-Welt erwartet
in Marktgeschehen
Das ist das erfolgreichste Elektroauto in Deutschland
in Mobilität