Hyundai überrascht mit elektrischem Staria
Als Hyundai damals den Staria ankündigte, da dachte ich ehrlich gesagt, dass es ein vollelektrisches Modell ist. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht, weil der Van doch etwas ungewöhnlich aussieht. Und ich kenne einige, die das auch dachten.
Anscheinend gab es diese Nachfrage auch bei Hyundai, denn man hat heute den Staria Elektro angekündigt, der noch im ersten Halbjahr 2026 in Europa startet. Es gibt bisher allerdings noch keinen Preis (unter 60.000 Euro rechne ich hier nicht).
Die Reichweite des Hyundai Staria Elektro liegt bei 400 km und die Leistung bei 160 kW (218 PS). Dank 800 Volt geht es in 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent hoch. Das ist jetzt keine Glanzleistung, aber elektrische Vans sind preislich bei keiner Marke attraktiv. Würde ich mir aber gerne dennoch mal als Familienauto anschauen.
Staria Elektro: Die Highlights laut Hyundai
- Erste vollelektrische Version der STARIA Modellreihe
800-Volt-Architektur für schnelles DC-Laden (10–80 % in ca. 20 Minuten)
- 84-kWh-Batterie und eine geschätzte WLTP-Reichweite von bis zu 400 km
- 160 kW (218 PS) Elektromotor sorgt für souveräne Leistung
- Anhängelast von bis zu 2.000 kg
- Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), leistungsstarke 100-W-USB-Anschlüsse und digitaler Fahrzeugschlüssel
- Großzügige Innenraumgestaltung mit zwei 12,3-Zoll-Displays für ein fortschrittliches Nutzererlebnis
- Ausgestattet mit dem Infotainment-System „Connected Car Navigation Cockpit“ (ccNC) der nächsten Generation und Over-the-Air-Updates (OTA)
- Geräumiger, loungeartiger Innenraum basierend auf dem “Multi-Open-Space“-Konzept des STARIA
- Außendesign, welches den „Inside-Out”-Ansatz mit futuristischen Details aufgreift
- Entwickelt für Familienmobilität, Freizeitaktivitäten, Shuttle-Dienste und gewerbliche Nutzung
Das finde ich persönlich sehr attraktiv. Der fährt bei uns sehr häufig als Bus-Ersatz durch die Gegend. Mit 800V wird der glaub ich sehr stark