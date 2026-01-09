Peugeot zeigt neuen E-408 für 2026 mit „mehr“ Reichweite

Mobilität

Peugeot hat dem 408 ein Facelift und Upgrade spendiert und damit auch dem E-408, sprich der vollelektrischen Version. Da hat mich natürlich direkt interessiert, an welchen Stellschrauben man nachgebessert hat, es gäbe hier immerhin einige.

Wie sieht es mit der Ladeleistung aus? Es bleibt bei 120 kW bzw. 22 kW, aber es gibt jetzt auch V2L und Plug & Charge (kommt im Sommer). Bei der Leistung? Nein, es bleibt bei 157 kW (213 PS) und einem „großzügigen“ Drehmoment von 343 Nm.

Dann aber bei der Reichweite? Treffer. Peugeot hat die Aerodynamik optimiert und mit dem 58,2 kWh großen Akku kommt man jetzt 456 km weit. Falls ihr, wie ich, nicht wisst, wie die Reichweite davor war: 455 km. Das ist doch eine Steigerung.

Hinzu kommt ein besserer Routenplaner, der die neue Batterievorkonditionierung mit einbezieht, mehr konnte ich nicht finden. Einen Preis nennt Peugeot nicht, aber die aktuelle Version startet bei 46.300 Euro, günstiger wird die neue sicher nicht.

Optisch ist und bleibt der 408er für mich ein sehr schönes Auto, mit dem Facelift sogar noch mehr als vorher, allgemein gefällt mir das Design der Franzosen gerade sehr gut. Aber es ist heftig, wie sehr Stellantis hier technisch doch hinterherhinkt.

Der Druck wird größer, der Markt ist hart umkämpft, und bei Tesla bekommt man hier eine Limousine mit 750 km Reichweite. Mit viel (!) mehr Leistung. Und mit mehr Platz, da vollwertig als Elektroauto geplant. Irre. Aber ich vermute, dass Peugeot den Elektro nur so nebenbei entwickelt, der Fokus liegt weiter auf dem Verbrenner.

