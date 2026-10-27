Mobilität

Hyundai wirbt bei Ioniq 3 mit bestem „Preis-Reichweiten-Verhältnis“

Oliver Schwuchow
Von

Der Hyundai Ioniq 3 ist nicht das günstigste Elektroauto auf dem Markt, aber man bietet laut Hyundai das beste „Preis-Reichweiten-Verhältnis“. Kein anderes Modell in dieser Klasse (das ist wichtig, man bezieht sich nicht auf alle Elektroautos) sei so attraktiv. Konkret sind es 66,30 Euro pro Kilometer WLTP-Reichweite, so Hyundai.

Hyundai Ioniq 3

Dies trifft jedenfalls auf den Ioniq 3 mit dem etwas größeren Akku (61 kWh) zu, wie Hyundai betont, nicht auf die Basisversion (mit nur 42 kWh). Aber die Reichweite alleine ist ja auch nicht alles, denn mit 99 kW (135 PS) gibt es nicht viel Power, man muss also immer Abstriche machen. Aber bei Reichweite sei man ungeschlagen.

Am Ende ist es egal, ob man sich den Wert ein bisschen „schönrechnet“ und somit andere Faktoren ignoriert, die bei einem Auto auch wichtig sind. Entscheidend ist, dass wir endlich an einem Punkt sind, wo sowas beim Marketing wichtig ist und wir nicht nur die großen und schweren SUVs mit den immer größeren Akkus sehen.

Mobilität · 27. Oktober 2026

Audi setzt in China auf „zwei Marken“ für die Zukunft

Audi hält an AUDI in China fest und bleibt bei einer Zwei-Marken-Strategie, wie man diese Woche mitgeteilt hat. Audi, die… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Das bessere iPad mini? Oppo kontert Apple mit neuem Tablet
27.10.26 · Tablets
Telekom baut 255.000 Glasfaseranschlüsse im September
27.10.26 · Telekom
Volvo: Die neue Elektro-Hoffnung macht noch Probleme
26.10.26 · Mobilität
Audi setzt in China auf „zwei Marken“ für die Zukunft
27.10.26 · Mobilität
Audi steht in der Kritik für seine US-Strategie
26.10.26 · Mobilität
Diese zwei Produkte wird Apple heute zeigen
27.10.26 · News
VW ID Golf: Überraschende Änderung bei Volkswagen
27.10.26 · Mobilität
Volkswagen droht ab 2027 die Eskalation
26.10.26 · Mobilität
Deutsch ist nicht dabei: Siri AI lernt 2026 neue Sprachen
27.10.26 · Dienste
Tesla feiert neuen Meilenstein in Deutschland
26.10.26 · Mobilität
Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Hyundai wirbt bei Ioniq 3 mit bestem „Preis-Reichweiten-Verhältnis“