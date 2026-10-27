Hyundai wirbt bei Ioniq 3 mit bestem „Preis-Reichweiten-Verhältnis“

Der Hyundai Ioniq 3 ist nicht das günstigste Elektroauto auf dem Markt, aber man bietet laut Hyundai das beste „Preis-Reichweiten-Verhältnis“. Kein anderes Modell in dieser Klasse (das ist wichtig, man bezieht sich nicht auf alle Elektroautos) sei so attraktiv. Konkret sind es 66,30 Euro pro Kilometer WLTP-Reichweite, so Hyundai.

Dies trifft jedenfalls auf den Ioniq 3 mit dem etwas größeren Akku (61 kWh) zu, wie Hyundai betont, nicht auf die Basisversion (mit nur 42 kWh). Aber die Reichweite alleine ist ja auch nicht alles, denn mit 99 kW (135 PS) gibt es nicht viel Power, man muss also immer Abstriche machen. Aber bei Reichweite sei man ungeschlagen.

Am Ende ist es egal, ob man sich den Wert ein bisschen „schönrechnet“ und somit andere Faktoren ignoriert, die bei einem Auto auch wichtig sind. Entscheidend ist, dass wir endlich an einem Punkt sind, wo sowas beim Marketing wichtig ist und wir nicht nur die großen und schweren SUVs mit den immer größeren Akkus sehen.

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