Schock bei Doom-Entwicklern: id Software ist am Ende
Wer hofft, dass wir in Zukunft nochmal ein weiteres Doom von id Software sehen werden oder Quake ein Comeback als Xbox-Spiel feiern könnte, den muss ich jetzt enttäuschen, denn die Gerüchte rund um das Ende des Studios sind wahr.
Microsoft hat id Software zwar nicht offiziell eingestellt, das Studio wurde sogar nicht einmal konkret im Rahmen der Neuausrichtung erwähnt, aber jetzt ist klar, dass es hier knapp 136 Entlassungen gab. Das Studio ist also quasi am Ende.
Derek Best, ein ehemaliger Mitarbeiter von id Software, schreibt, dass Microsoft das Team damit auf ein Support-Level geschrumpft hat, was viele vermutet haben. Das restliche id-Team hilft also in Zukunft bei der Entwicklung anderer Spiele.
Und das in der Woche, in der man eigentlich das große DLC von Doom: The Dark Ages feiern wollte, die Lage bei Microsoft und der Xbox-Sparte bleibt ein Chaos. Laut Best sei das extrem kurzsichtig von der neuen Xbox-Chef. Ich stimme zu.
id-Team war von Microsoft „geschockt“
Man kann nicht auf der einen Seite behaupten, dass man „Milliarden“ von Nutzern in die Welt der Xbox holen möchte, auf der anderen Seite aber so massiv sparen. Das Team war „geschockt“ wie „burtal“ Microsoft bei den Entlassungen vorgeht.
Meine Vermutung: 2027 wird der „make or break“-Moment für die Xbox und die neue Strategie geht entweder auf, was mit Blick auf die massiven Sparmaßnahmen schwierig wird, man müsste eher investieren, oder Satya Nadelle lässt die Xbox-Sparte auslaufen und schreibt sie, wie damals das Smartphonegeschäft, ab.
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Das wäre eine sehr teure Abschreibung. Alleine 70 Mrd in Activision gesteckt 😂
Am Ende Peanuts für Microsoft