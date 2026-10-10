Software

IINA 1.5 krempelt den beliebten Mac-Videoplayer um

René Hesse
Von

Der Open-Source-Videoplayer IINA erhält mit Version 1.5 sein bislang größtes Redesign und zahlreiche neue Funktionen.

Rund zehn Jahre nach dem Start wurde die Oberfläche grundlegend überarbeitet. Das kleine Entwicklerteam arbeitete nach eigenen Angaben fast ein Jahr an IINA 1.5. Eine zentrale Neuerung ist das frei skalierbare Player-Fenster. Bislang orientierte sich dessen Größe stärker am Seitenverhältnis des Videos.

IINA 1.5 modernisiert Oberfläche und Technik

Seitenleisten und Bedienelemente lassen sich nun flexibler anordnen. Links und rechts können gleichzeitig Panels eingeblendet werden. Die Einstellungen wurden zudem auf Basis von Swift Result Builders neu geschrieben. Unter macOS 26 und 27 unterstützt IINA Apples Liquid-Glass-Effekte.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

  • Plugin-Store für Erweiterungen aus der Community
  • Live-Text-Unterstützung und überarbeitete Wiedergabehistorie
  • mpv 0.41.0 und FFmpeg 9.0.1 als neue technische Basis
  • Fehlerbehebungen für HDR und externe Monitore

Die Mindestanforderungen steigen auf macOS 11 für Intel-Macs und macOS 12 für Apple-Silicon-Geräte. Auch die Website wurde neu gestaltet und kommt laut Projekt ohne Werbung und Tracking aus.

Ich finde das Update bemerkenswert, weil IINA seine klare macOS-Ausrichtung behält und zugleich deutlich flexibler wird. Gerade der Plugin-Store könnte den kostenlosen Player langfristig interessanter machen. Ich nutze IINA seit Jahren sehr gerne und war stets zufrieden damit.

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