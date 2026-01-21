IKEA greift den Strommarkt an

Der Möbelhändler IKEA vollzieht den Einstieg in den deutschen Strommarkt mit einem dynamischen Stromtarif, der über eine Kooperation läuft.

Der Möbelhändler IKEA plant, sein Geschäftsfeld rund um die Energieversorgung weiter auszuweiten und bietet ab sofort auch einen speziellen Stromtarif für private Haushalte an.

Der Tarif startet unter dem Namen „Svea Strom“ als dynamisches Modell und orientiert sich an den aktuellen Börsenpreisen. Wie bei der Photovoltaik-Lösung setzt man auch hier auf eine Kooperation. IKEA-Kunden erhalten bei dem Tarif ausgewählte Vorteile. Unter anderem gibt es 15 % Rabatt auf die monatliche Grundgebühr.

Der Strompreis kann sich dabei alle 15 Minuten ändern und richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert. Private Haushalte sollen damit Zugang zu den gängigen Preismechanismen erhalten. Ähnliches kennt man bereits von Tibber oder Octopus Energy.

Abgerechnet wird auf Basis des tatsächlichen Verbrauchs statt über feste Abschläge. Voraussetzung für die minutengenaue Abrechnung ist in der Regel ein intelligentes Messsystem, ein sogenanntes Smart Meter, das den Verbrauch detailliert erfasst. Das ist in Deutschland noch nicht sonderlich stark verbreitet.

Dynamischer Stromtarif von IKEA im Überblick

Die viertelstündlichen Preise sollen jeweils am Vortag gegen 14 Uhr feststehen und über eine Smartphone-App abrufbar sein. IKEA verweist darauf, dass Kunden ihren Stromverbrauch gezielt in günstige Zeitfenster verlagern können.

Zentrale Eckdaten laut Unternehmensangaben: