IKEA startet mit BERGVATTNET-Kollektion zum Wassersparen in Deutschland

IKEA hat die neue Kollektion BERGVATTNET in Deutschland eingeführt. Bisher war sie nur bei IKEA in Österreich zu haben.

Mit dieser will das Unternehmen den bewussten Umgang mit Wasser im Alltag fördern. Die Produkte der Serie sind so gestaltet, dass sie dabei helfen, den Wasserverbrauch im Badezimmer zu reduzieren.

Dazu gehören unter anderem eine sparsame Handbrause mit optionalem Booster-Modus, ein digitaler Wasserzähler (Bild oben) und ein automatischer Duschumschalter, der kaltes Wasser auffängt, das sonst ungenutzt abfließen würde. Das Ziel der Kollektion besteht darin, Wassersparen alltagstauglich und unkompliziert zu gestalten, heißt es von IKEA.

Die Produkte sind ab sofort online sowie in ausgewählten IKEA-Einrichtungshäusern in Deutschland erhältlich. Die Preise sind durchaus interessant, wobei die Optik – insbesondere das dominante Blau – sicherlich Geschmackssache ist.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.