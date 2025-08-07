Smart Home

IKEA startet mit BERGVATTNET-Kollektion zum Wassersparen in Deutschland

Autor-Bild
Von
|

IKEA hat die neue Kollektion BERGVATTNET in Deutschland eingeführt. Bisher war sie nur bei IKEA in Österreich zu haben.

Mit dieser will das Unternehmen den bewussten Umgang mit Wasser im Alltag fördern. Die Produkte der Serie sind so gestaltet, dass sie dabei helfen, den Wasserverbrauch im Badezimmer zu reduzieren.

Dazu gehören unter anderem eine sparsame Handbrause mit optionalem Booster-Modus, ein digitaler Wasserzähler (Bild oben) und ein automatischer Duschumschalter, der kaltes Wasser auffängt, das sonst ungenutzt abfließen würde. Das Ziel der Kollektion besteht darin, Wassersparen alltagstauglich und unkompliziert zu gestalten, heißt es von IKEA.

Die Produkte sind ab sofort online sowie in ausgewählten IKEA-Einrichtungshäusern in Deutschland erhältlich. Die Preise sind durchaus interessant, wobei die Optik – insbesondere das dominante Blau – sicherlich Geschmackssache ist.

Ikea Store Logo Header 2025

Smart Home: IKEA kündigt Neustart für 2026 an

IKEA hat einen Neustart rund um Smart Home für den Januar 2026 geplant, der dann parallel zum neuen Audio-Lineup der…

9. Juli 2025 | Jetzt lesen →

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Smart Home / ...
Weitere Neuigkeiten
1und1 Logo Header
1&1 kooperiert mit OXG beim Glasfaserangebot
in 1und1
Disney+ und das offizielle Ende der Zahlen
in Dienste
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen startet KI-Revolution – so einfach war Inserieren noch nie
in Handel
Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in Fintech
Elektronische Patientenakte: Nutzung bleibt hinter Erwartungen zurück
in News
Apple iPhone: Gibt es wirklich mehr Basisspeicher?
in Smartphones
ChatGPT: Heute wird es sehr spannend
in Dienste
Call Of Duty Modern Warfare
Keine Angst vor Battlefield: Call of Duty ist „zu groß, um zu scheitern“
in Gaming
1und1 Header Logo
1&1 mit Umsatzrückgang und hohen Investitionen im ersten Halbjahr
in 1und1
Telekom 1
Telekom bleibt in Deutschland Marktführer im Mobilfunk
in Telekom