IKEA Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor zeigt sich

IKEA bereitet sich auf die Einführung eines neuen Smart-Home-Sensors namens „Timmerflotte“ vor. Erste Hinweise und Bilder deuten darauf hin, dass das Produkt bald auf den Markt kommen könnte.

Laut einem Eintrag bei der FCC wurde das Gerät bereits im März registriert. Wir hatten damals berichtet. Nun sind auf Reddit erste Fotos des Zubehörs aufgetaucht. Es handelt sich um einen Sensor zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeit, der über zwei AAA-Batterien betrieben wird.

Nach Angaben des Eintrags verfügt das Gerät über ein einfaches LED-Display und kann zwischen Celsius- und Fahrenheit-Anzeige wechseln. Das Produkt trägt die Bezeichnung E2314 und unterstützt ausschließlich Matter-over-Thread.

Internal and external photos from new IKEA Timmerflotte Matter/Thread temperature sensor
byu/PerfectCoffee566 intradfri

Bisher hat IKEA selbst keine offiziellen Informationen zum Start oder Preis des Sensors veröffentlicht, und auf der Webseite ist das Produkt noch nicht gelistet. Angesichts der Ausstattung und der unterstützten Standards wird „Timmerflotte“ voraussichtlich als preiswertes Smart Home-Produkt positioniert.

