Timmerflotte: IKEA plant neues Smart Home-Gadget

IKEA bereitet sich wohl auf den Start eines neuen Smart Home-Gadgets vor, denn bei der FCC wurde ein Produkt mit dem Namen „Timmerflotte“ entdeckt. Es handelt sich demnach um einen Sensor, der die Temperatur und Feuchtigkeit messen kann.

Glaubt man dem Eintrag, dann unterstützt „Timmerflotte“ nur Matter-over-Thread, trägt die Bezeichnung E2314 und wird von zwei AAA-Batterien betrieben. Dinge wie ein Display gibt es nicht, da dürfte also ein sehr preiswertes Produkt von IKEA sein.

IKEA selbst hat sich noch nicht zu „Timmerflotte“ geäußert und auf der Webseite findet man das Produkt auch noch nicht. Doch so ein Eintrag deutet in der Regel darauf hin, dass es nicht mehr lange dauert, bis das Produkt auf den Markt kommt.

  1. Commander Cat ☀️
    sagt am

    Warum ist im inneren ein Schalter zwischen Celsius und Fahrenheit? Sollte Matter und Zigbee nicht die Einheit mitsenden?
    Außer es gibt halt DOCH ein Display.

    Antworten
    1. john 👋
      sagt am zu Commander Cat ⇡

      So ein kleines e-ink Display kann da schon dabei sein.

      Antworten

