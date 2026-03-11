Smart Home

IKEA zeigt ganz neue Leuchte mit Matter-Support

IKEA hat mit der Varmblixt eine neue Leuchte für euren Tisch oder die Wand im Angebot, die vor allem durch die Optik eines Donuts auffällt. Preislich liegen wir hier bei 79,99 Euro und laut Online Shop könnt ihr die Leuchte auch direkt bestellen.

Es handelt sich hier um eine smarte Leuchte, was man eigentlich auch schon am Preis erkennt, die mit dem Dirigera Hub und der App von IKEA gesteuert werden kann. Wer das nicht hat oder nutzen möchte, der kann aber auch Matter nutzen.

Das LED-Leuchtmittel hat eine Haltbarkeit von ca. 25.000 Stunden, so IKEA, wenn die Leuchte 3 Stunden täglich eingeschaltet ist. Das Kabel ist übrigens 1,8 m lang, der Durchmesser liegt bei 30 cm und die Höhe bei 12 cm (laut IKEA-Webseite).

Anmerkung: Matter ist ein herstellerübergreifender Standard für Smart Home, der von der Connectivity Standards Alliance (CSA) entwickelt wurde. Er fungiert als gemeinsame „Sprache“ (auf Basis von IP, WLAN, Thread), damit Geräte von Apple, Google, Amazon, Samsung und Co. (auch IKEA) problemlos zusammenarbeiten.

