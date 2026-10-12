Im Taxi mit Karte zahlen: Dafür reicht jetzt ein Smartphone

Der Bundesverband Taxi und Mietwagen kooperiert mit S-Payment, um Kartenzahlungen im Taxi ohne zusätzliches Terminal zu ermöglichen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Bezahllösung S-POS der Sparkassen-Finanzgruppe. Taxi- und Mietwagenunternehmen können damit kontaktlose Zahlungen direkt über ein kompatibles Android-Smartphone oder iPhone annehmen.

S-POS ermöglicht Kartenzahlung im Taxi per Smartphone

Die App unterstützt girocard, Debit- und Kreditkarten sowie kompatible digitale Wallets. Sie verwendet die mobile Internetverbindung des Smartphones. Ein separates Kartenterminal oder zusätzliches WLAN ist nicht erforderlich.

Alternativ bietet S-Payment den S-POS Cube mit integrierter SIM-Karte an. Auch Trinkgeld lässt sich direkt beim digitalen Bezahlvorgang erfassen.

Besonders interessant dürfte die Aktion „Deutschland zahlt digital“ für Betriebe sein, die bisher ausschließlich Bargeld akzeptieren.

Das Angebot umfasst unter bestimmten Voraussetzungen:

Zwölf Monate kostenlose Nutzung von S-POS

Kostenübernahme für App oder S-POS Cube und Einrichtung

Übernahme der Transaktionsentgelte bis 50.000 Euro digitalem Zahlungsumsatz

Teilnahme für Betriebe, die seit mindestens zwölf Monaten bestehen und bisher keine bargeldlose Zahlung anbieten

Der Aktionszeitraum läuft derzeit bis zum 31. Dezember 2026. Ein Sparkassen-Konto ist nicht erforderlich. Für Unternehmen mit bestehender Kartenzahlung gibt es außerdem ein Wechselangebot, das unter bestimmten Bedingungen girocard-Transaktionsentgelte für zwölf Monate bis zu einem Umsatz von 50.000 Euro abdeckt.

Für Fahrgäste ist Kartenzahlung längst selbstverständlich. Gerade kleinere Taxiunternehmen könnten durch die Smartphone-Lösung ihre Einstiegskosten senken. Interessant ist dabei weniger die Technik selbst als die Möglichkeit, auf zusätzliche Hardware zu verzichten und bestehende Geräte sinnvoll weiterzuverwenden.

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