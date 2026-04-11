IMWF-Studie: Allianz führt Reputationsranking der Versicherungsbranche an

Die Continentale hat ihr Reputationsranking unter deutschen Versicherern 2025 drastisch verbessert und belegt nun Platz vier.

Laut einer Analyse des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung führt die Allianz das Reputationsranking der Versicherungsbranche für das Jahr 2025 an. Das Spitzentrio bilden demnach Allianz, ARAG und R+V.

Für die Auswertung analysierte das IMWF über 300.000 reputationsrelevante Online-Erwähnungen aus Medien, sozialen Netzwerken, Foren und Bewertungsplattformen im gesamten Jahr 2025.

Die Ergebnisse basieren laut IMWF auf einem mehrdimensionalen Index, der Sichtbarkeit und Tonalität in fünf Bereichen misst: Produkt & Service, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Management und Arbeitgeber-Performance.

Die Allianz erzielte laut Studienergebnis in vier dieser fünf Dimensionen überdurchschnittliche Werte und erreichte im Bereich Wirtschaftlichkeit den Höchstwert von 100 Punkten.

Continentale und Canada Life als größte Aufsteiger 2025

Besonders auffällig ist laut den Studienergebnissen der Sprung der Continentale: Der Dortmunder Kranken-, Lebens- und Sachversicherer verbesserte sich vom 21. auf den 4. Platz. Laut Studie erzielte die Continentale vor allem in den Dimensionen Nachhaltigkeit und Arbeitgeber überdurchschnittliche Bewertungen, lediglich bei der Wirtschaftlichkeit lag sie unter dem Durchschnitt.

Weitere Aufsteiger im Ranking 2026:

Canada Life: von Platz 12 auf Platz 6

Sparkassenverband: von Platz 29 auf Platz 13

ARAG: Platz 2 durch starke Dominanz im Bereich Produkt & Service

Ein zentrales Muster zeigt die Analyse laut IMWF-Geschäftsführer Andreas Quest: Versicherer, die ihre Reputation nur auf eine Dimension stützen, sind anfälliger. So entfallen bei der ARAG laut Studie rund 90 Prozent aller reputationsrelevanten Aussagen auf den Bereich Produkt & Service, während Anbieter wie Münchner Rück und Helvetia ihre Online-Sichtbarkeit zu über 50 Prozent auf das Thema Wirtschaftlichkeit konzentrieren.