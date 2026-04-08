Telekom startet Starlink-Satellitendienst für Geschäftskunden

Die Deutsche Telekom bietet ab sofort Satelliten-Breitband via Starlink als verwalteten Service für Geschäftskunden an.

Die Deutsche Telekom erweitert ihr Geschäftskundenangebot um den neuen Dienst „Satellite Internet Access by Starlink“ (SIA). Laut Unternehmensangaben richtet sich das Angebot an Großkunden sowie Organisationen des öffentlichen Sektors, die an Standorten ohne ausreichende terrestrische Versorgung eine zuverlässige Breitbandanbindung benötigen oder zusätzliche Redundanz anstreben.

Die Telekom bezeichnet sich dabei als bundesweit einzigen Netzbetreiber, der Satelliten-Business-Breitband als vollständig verwalteten Service anbietet.

SIA soll insbesondere Standorte absichern, an denen Glasfaser oder Mobilfunk noch nicht vollständig verfügbar ist. Fällt die primäre Netzverbindung aus, übernimmt die Satellitenverbindung nahtlos und gewährleistet so die Konnektivität geschäftskritischer Prozesse.

Als Praxisbeispiel nennt die Telekom eine Brauereikette, die mit SIA einen neuen Standort in Ostdeutschland anbindet, solange der Glasfaserausbau dort noch andauert.

Telekom Starlink-Service: Technik und Leistungsmerkmale im Überblick

Das Angebot basiert laut Telekom auf dem Satellitennetz von SpaceX mit mehr als 10.000 Satelliten sowie modernen Phased-Array-Antennen. Die technischen Eckdaten im Überblick:

Wesentliche Leistungsmerkmale laut Unternehmensangaben:

Bis zu 400 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload bei 20 bis 60 ms Latenz

Flexible Datenpakete von 50 GB bis 10 TB

Verfügbarkeit der Satellitenverbindung von mindestens 99,9 Prozent laut Starlink

Schlüsselfertiger Managed Service inklusive Montage, Netzanbindung und Support

Als vollständig verwalteter Dienst übernimmt die Telekom nach eigenen Angaben Montage, Netzanbindung und laufenden Betrieb. Optional stehen Systemspezialisten auch vor Ort zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt über die bestehende Telekom-Rechnung. Interessenten können SIA über den persönlichen Ansprechpartner im Geschäftskundenvertrieb buchen.

Anfang März hatte die Telekom auf Kritik an der Zusammenarbeit reagiert.