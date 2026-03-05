BMW i3 kommt: Datum für den elektrischen 3er steht

BMW hat sich in den letzten Wochen auf die Produktion des neuen i3 vorbereitet und bringt nach dem ganz neuen iX3 auch erstmals einen elektrischen 3er zu uns nach Deutschland (in China gibt schon einen Verbrenner-Umbau seit einer Weile).

Jetzt haben wir auch ein Datum, denn die Weltpremiere ist für den 18. März geplant, dann gibt es das finale Design und die technischen Details. Mit Preisen rechne ich noch nicht, da der Verkauf später startet und der i3 später kommt.

Mal schauen, ob wir auch den elektrischen BMW M3 sehen, aber damit rechne ich in diesem Monat noch nicht, da dieser erst 2027 auf den Markt kommt und sicher eine eigene Ankündigung erhält. Als Familienvater ist für mich zwar der SUV die aktuell bessere Wahl, aber persönlich bevorzuge ich immer noch die Limousine.

Ich bin also gespannt, was BMW mit dem ganz neuen i3 geplant hat.