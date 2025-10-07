Fintech

ING: Kartenumsätze einfacher beanstanden

Autor-Bild
Von
|
ING

Die ING-Banking-App hat ein neues Update erhalten. Nutzer können jetzt Kartenumsätze direkt über die App beanstanden. Außerdem wurden kleinere Fehler behoben.

Die ING hat am 6. Oktober 2025 die Version 8.39.1 ihrer Banking-App für iOS veröffentlicht. Laut Unternehmensangaben ermöglicht das Update erstmals, Kartenumsätze unmittelbar aus den Umsatzdetails heraus zu beanstanden. Damit soll der Prozess für Rückfragen oder Reklamationen bei Kartenbuchungen vereinfacht werden.

Zusätzlich zu dieser neuen Funktion enthält die aktuelle Version mehrere Bugfixes und kleinere Verbesserungen, die laut ING der Stabilität und Leistung der App dienen sollen. Weitere neue Funktionen seien demnach für kommende Updates geplant.

Die ING-Banking-App ermöglicht es Kunden, ihre Konten und Karten zu verwalten, Überweisungen zu tätigen und aktuelle Umsätze einzusehen.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

Dkb

DKB startet ab sofort SEPA-Echtzeitüberweisungen

Ab dem heutigen 7. Oktober 2025 können Kunden der Deutschen Kreditbank AG (DKB) nicht nur SEPA-Echtzeitüberweisungen empfangen, sondern auch selbst…

7. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

