Instagram lässt Nutzer den Algorithmus selbst steuern

Instagram führt mit „Your Algorithm“ eine neue Funktion ein, die Nutzern mehr Einfluss auf die Inhalte im Reels-Tab ermöglichen soll.

Die Plattform Instagram hat mit Your Algorithm ein neues Feature angekündigt, das Nutzern zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten über empfohlene Inhalte geben soll. Der Start erfolgt zunächst im Reels-Tab, wo Interessen künftig direkt angepasst werden können. Ziel ist es laut Unternehmensangaben, dass sich der Empfehlungsalgorithmus stärker an den individuellen Vorlieben orientiert und sich mit dem Nutzer weiterentwickelt.

Über ein neues Menü im Reels-Tab erhalten Nutzer eine Übersicht ihrer bislang ermittelten Interessen. Diese Zusammenfassung basiert darauf, mit welchen Reels besonders häufig interagiert wurde. Anschließend können einzelne Themen gezielt als häufiger oder seltener gewünscht markiert werden, wodurch sich die angezeigten Inhalte fortlaufend verändern sollen.

So funktioniert das neue Feature Your Algorithm

Funktionen im Überblick:

  • Anzeige einer personalisierten Übersicht der wichtigsten Interessen
  • Aktive Gewichtung von Themen für den Reels-Feed
  • Teilen aktueller Interessen über die eigene Story

Aktuell erweitert Instagram das Feature um eine weitere Option. Nutzer können dann ihre drei wichtigsten Interessen für das Jahr 2026 festlegen und diese ebenfalls in der Story teilen. Laut Unternehmensangaben soll dadurch Transparenz gegenüber Freunden entstehen und der Algorithmus frühzeitig auf neue Schwerpunkte ausgerichtet werden. Der weltweite Rollout startet zunächst auf Englisch.

Ich halte den Ansatz für nachvollziehbar, da Instagram damit auf den Wunsch vieler Nutzer nach mehr Kontrolle reagiert, auch wenn sich erst im Alltag zeigen wird, wie stark der Einfluss tatsächlich ausfällt.

