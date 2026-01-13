Social

Instagram Stories von fremden Menschen landen in eurer Timeline

Meine Frau ist eigentlich nicht selbst auf Instagram und in den Stories aktiv, daher habe ich mich heute gewundert, als ich ihr Bild oben in meiner App sah. Doch es war kein Beitrag von ihr, Instagram zeigte mir drei Inhalte von fremden Menschen.

Es handelt sich dabei, wie ich nach einem verwirrten Blick feststellte, um Inhalte, die meine Frau geliked hat. Diese Stories von fremden Personen sind ganz rechts und nach den normalen Stories zu finden (ich habe Bild und Name hier entfernt).

Keine Ahnung, ob das neu ist, aber ich habe es heute das erste Mal gesehen. Ich gehe von einem Test aus, bei dem ich, was nicht oft vorkommt, in der Testgruppe gelandet bin. Und ich bin schon jetzt genervt von dieser Neuerung bei Instagram.

Es ist ja okay, wenn mir ein Algorithmus die Inhalte von unbekannten Accounts in die normale Timeline packt, die mich interessieren könnten, aber was interessiert es mich, was andere liken? Meine Frau hat andere Interessen als ich bei Instagram.

