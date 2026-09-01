Intergalactic: Naughty Dog schließt wichtigen Meilenstein ab

Es deutet sich immer mehr an, dass Naughty Dog so langsam bereit für ein neues Spiel ist und uns nach vielen Jahren endlich Intergalactic liefern wird. Was man, wie ich finde, viel zu früh angekündigt hat, da es erst 2027 erscheinen dürfte.

Dieser Release sieht aber gut aus, denn die Dreharbeiten für die cineastischen Szenen sind abgedreht, das hat man heute offiziell mitgeteilt. Klingt auch etwas wie ein kleiner Teaser für die kommende State of Play, die diese Woche stattfindet.

Intergalactic ist eine neue Marke von Naughty Dog, die vor allem durch Uncharted und The Last of Us bekannt wurden. Ich freue mich auf mehr Details, denn es wird wieder Zeit für einen Blockbuster von Naughty Dog meiner Meinung nach.

"See you, space cowboy…"

That is a wrap on the very ambitious Intergalactic cinematic shoot! This cast killed it! Cannot wait to show you their incredible work when the time is right! pic.twitter.com/WgqgcHGm8K — Naughty Dog (@Naughty_Dog) August 31, 2026

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