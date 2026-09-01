Gaming
Intergalactic: Naughty Dog schließt wichtigen Meilenstein ab
Es deutet sich immer mehr an, dass Naughty Dog so langsam bereit für ein neues Spiel ist und uns nach vielen Jahren endlich Intergalactic liefern wird. Was man, wie ich finde, viel zu früh angekündigt hat, da es erst 2027 erscheinen dürfte.
Dieser Release sieht aber gut aus, denn die Dreharbeiten für die cineastischen Szenen sind abgedreht, das hat man heute offiziell mitgeteilt. Klingt auch etwas wie ein kleiner Teaser für die kommende State of Play, die diese Woche stattfindet.
Intergalactic ist eine neue Marke von Naughty Dog, die vor allem durch Uncharted und The Last of Us bekannt wurden. Ich freue mich auf mehr Details, denn es wird wieder Zeit für einen Blockbuster von Naughty Dog meiner Meinung nach.
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