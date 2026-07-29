Intergalactic: Neuer PlayStation-Blockbuster ist für 2027 geplant

Naughty Dog arbeitet gerade mit Hochdruck an der Fertigstellung von Intergalactic, der neuen Marke und dem nächsten Spiel des PlayStation Studios. Gezeigt wurde dieses schon 2024, aber seit dem schweigt man von offizieller Seite dazu.

Vor ein paar Monaten deutete sich an, dass es in die finale Phase geht und laut „NateTheHate“ ist 2027 für den Release vorgesehen. Nate ist eine gute Quelle bei solchen Informationen und es passt zu dem, was Jason Schreier behauptete.

Es wird mal wieder Zeit für ein neues Spiel von Naughty Dog, der letzte Titel kam 2020. Vermutlich hat das eingestellte Multiplayer-Projekt aber für Probleme gesorgt und daher hätte man fast die PS5-Ära mit einem neuen Spiel verpasst. Ich bin auf Intergalactic gespannt, das dürfte eines meiner Highlights nächstes Jahr werden.

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