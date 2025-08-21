iOS 18.6.2 ist da: Apple verteilt wichtiges Update

Es hat sich bereits angedeutet und ich hätte zwar etwas später damit gerechnet, doch Apple hat jetzt iOS 18.6.2 als Update veröffentlicht und verteilt dazu auch noch iPadOS 18.6.2. Laut Apple ist es ein „wichtiges Sicherheitsupdate“ für iOS.

Das Update mag zwar nicht so spektakulär klingen, das sind Sicherheitsupdates selten, aber Apple empfiehlt dennoch, dass man es zeitnah installiert. Schaut also direkt mal auf euren Geräten, dort wird euch Apple iOS 18.6.2 ab sofort angeboten.