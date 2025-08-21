Firmware und OS

iOS 18.6.2 ist da: Apple verteilt wichtiges Update

Autor-Bild
Von
|
Apple Ios 18 Dark Header

Es hat sich bereits angedeutet und ich hätte zwar etwas später damit gerechnet, doch Apple hat jetzt iOS 18.6.2 als Update veröffentlicht und verteilt dazu auch noch iPadOS 18.6.2. Laut Apple ist es ein „wichtiges Sicherheitsupdate“ für iOS.

Das Update mag zwar nicht so spektakulär klingen, das sind Sicherheitsupdates selten, aber Apple empfiehlt dennoch, dass man es zeitnah installiert. Schaut also direkt mal auf euren Geräten, dort wird euch Apple iOS 18.6.2 ab sofort angeboten.

Apple Watch Series 10 Schwarz Header

Apple Watch Series 12 könnte eine große Neuerung mitbringen

Es deutet sich langsam an, dass die neue Apple Watch für 2026 ein großer Schritt wird, denn wir haben vor…

20. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Firmware und OS / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Die Playstation 5 wird schon wieder teurer (nicht in Deutschland)
in News
Google Pixelsnap: Das ist das neue Zubehör
in Zubehör
Google mit zwei Neuigkeiten zu den Pixel Buds
in Audio
Google Pixel 10 Pro Fold vorgestellt: Es darf wieder gefaltet werden
in Smartphones
Google Pixel Watch 4 vorgestellt: Die neue Ära der Smartwatch
in Wearables
Google Pixel 10 Pro (XL) vorgestellt: Feinschliff im Detail
in Smartphones
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Der Traum vom Eigenheim stirbt: Immer weniger Deutsche wollen kaufen
in Gesellschaft
Personalausweis Perso Ausweis
Personalausweis wird teurer: Das steckt hinter der Gebührenerhöhung
in News
Gematik veröffentlicht Spezifikation für elektronisches T-Rezept
in Dienste
Cupra Tindaya: Eine „mutige Vision für die Zukunft“
in Mobilität