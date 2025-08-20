Apple Watch Series 12 könnte eine große Neuerung mitbringen

Wearables

Es deutet sich langsam an, dass die neue Apple Watch für 2026 ein großer Schritt wird, denn wir haben vor ein paar Tagen von einem neuen Design, mehr Health-Sensoren und einer besseren Akkulaufzeit erfahren. Doch es kommt noch mehr.

Eine Apple Watch mit Touch ID kommt

Wie Macworld und MacRumors unabhängig voneinander berichten, liefert der Code von Apple den Hinweis für Touch ID. Apple nennt die Funktion intern „AppleMesa“ und es deutet sich an, dass man sie für Apple Watch Series 12 ab 2026 testet. Und falls das stimmt, dann wird das natürlich auch in die Apple Watch Ultra 4 wandern.

Es gab übrigens schon 2020 das Gerücht, dass Apple diesen Schritt plant, unklar ist jedoch, wo Touch ID zu finden sein wird. Möglich wäre unter dem Display oder an der Seite. Ich würde hier jedoch eher von einem Sensor an der Seite ausgehen.

Ein großes Upgrade für die Apple Watch

Neues Design, neuer Chip, mehr Akku, mehr Fitness und Gesundheit, Touch ID, das klingt fast wie das Upgrade, was viele zum 10. Jubiläum erwartet hätten. Eigentlich gibt es bei der Uhr auch nur alle drei Jahre einen größeren Schritt und Apple hat die Series 10 als solchen eingestuft, ich hätte daher mit der Series 13 damit gerechnet.

Doch 2027 ist das Jubiläumsjahr für das iPhone und da steht sehr viel an, da die Series 10 für viele ein kleiner Schritt war und die Nachfrage zurückgeht, könnte also schon die neue Series 12 (und die mögliche Ultra 4) ein größeres Upgrade werden.

