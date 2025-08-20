Firmware und OS

Apple iOS 18.6.2 kommt: Ein neues Update macht sich bereit

Apple veröffentlichte letzte Woche etwas überraschend iOS 18.6.1, aber das Update war in erster Linie für den US-Markt gedacht. Vor iOS 26 steht noch ein weiteres Bugfix-Update an, welches sich jetzt laut MacRumors als iOS 18.6.2 andeutet.

Details zum Update sind nicht bekannt, doch die Versionsnummer deutet darauf hin, dass hier lediglich Fehler und Sicherheitslücken behoben werden, Apple führt in der Regel keine neuen Funktionen bei diesen iOS-Updates für das iPhone ein.

Wann ist mit iOS 18.6.2 zu rechnen? Eigentlich jederzeit, es könnte noch diese Woche kommen, Anfang nächster Woche wäre auch wahrscheinlich. Wir gehen jedenfalls davon aus, dass es definitiv noch im August für alle iOS-Nutzer erscheint.

Apple Feingewebe Case Iphone 15 Pro Header

Apple iPhone: Lederersatz 2.0 kommt als Case

Apple trennte sich vor etwa zwei Jahren von Leder und wollte das Zubehör etwas nachhaltiger aufstellen. Doch der Lederersatz, den…

19. August 2025 | Jetzt lesen →

