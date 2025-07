iOS 18.6 ist fertig: Apple nennt die Details

Apple beendete diese Woche die Beta für iOS 18.6 und dürfte am Montag die finale des Updates für alle Nutzer verteilen. Doch was ist überhaupt neu? Der Fokus liegt auf iOS 26, es war also klar, dass sich bei iOS 18 im Sommer nicht mehr viel tut.

Doch es sieht so aus, als ob das auch einfach iOS 18.5.1 hätte sein können, denn „dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates“, so Apple im gewohnten Jargon, wenn man einfach nur ein Bugfix-Update bereit hat.

Mit iOS 18.6 wird zwar noch ein kleines „Problem in Fotos, das die Freigabe von Speicherfilmen verhindern konnte“ behoben, aber auch dafür würde es kein Punkt-Update benötigen. Die einzige Vermutung bleibt eben, dass noch mehr kommt.

Seit einer Weile steht der Start der Apple Intelligence in China im Raum, was aber noch Probleme vor Ort bereitet. Vielleicht wurden diese gelöst und nächste Woche geht es los. So oder so, es deutet sich an, dass wir iOS 18.6 in wenigen Tagen als finale Version sehen, das iOS-Update aber keine Neuerungen mehr für uns hat.

