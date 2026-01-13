iOS 26.2.1 kommt: Apple plant ein wichtiges Update
Die Testphase von iOS 26.3 läuft und dürfte eigentlich bald abgeschlossen sein, es gibt aber wohl ein paar kritische Fehler und/oder Sicherheitslücken bei Apple. Und daher bereitet man sich vorher doch noch auf iOS 26.2.1 vor, so MacRumors.
Dieses Update dürfte zeitnah kommen, vielleicht sogar noch diese Woche, so ein Update wird meist ohne vorherige Ankündigung verteilt. Details zu iOS 26.2.1 gibt es bisher nicht, aber die Quelle ist bei solchen Aussagen sehr zuverlässig.
