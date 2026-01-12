Das langsame Ende von Saturn: MediaMarkt rückt in den Fokus

Von etwa 150 Standorten ging es bei Saturn in den letzten Jahren auf knapp 50 herunter und viele wurden zu einem MediaMarkt. An dieser Strategie könnte der neue Besitzer JD.com festhalten und die Zahl der Saturn-Märkte weiter reduzieren.

Doch Saturn soll, als Marke und als Geschäft vor Ort, nicht aussterben, so eine Sprecherin von Ceconomy (Mutterkonzern) gegenüber der dpa. Unklar ist aber, wie viele Saturn-Filialen am Ende bleiben und ob sich deren Erhalt wirklich noch lohnt.

Zwei alte Riesen im ständigen Wandel

Es hat sich schon 2024 angedeutet, dass Saturn (nachdem man sich entschieden hat, dass man nicht mehr gegeneinander, sondern gemeinsam antritt) den Kürzeren ziehen und als Marke verschwinden wird. Aktuell „steht“ man noch zu beiden Marken und hält sie für „wertvoll“, aber die Realität zeigt eben ein anderes Bild.

So ein Abbau von Filialen (bei Saturn) spricht nicht für die große Zukunft.

Klingt so, als habe man nicht den Mut, sich endlich mal auf eine Marke festzulegen und diese ordentlich aufzubauen, denn im Ausland gibt es nur noch MediaMarkt. Und mal ehrlich, zwei Marken sind unnötig, das alte Rivalitäten-Image ist vorbei.

Bisher hatte ich immer den Eindruck, als ob MediaMarkt und Saturn nur so einen „halben Neuanfang“ bekamen und man nicht mal im Kern angesetzt hat. Ich würde mit einer Marke weitermachen und schauen, dass mal ein echter Neustart folgt.