iOS 26.3.1 ist da: Das sagt Apple zum Update

Es hatte sich im Vorfeld der Produktwoche angedeutet und wurde später von Apple bestätigt, ab sofort wird iOS 26.3.1 (sowie iPadOS 26.3.1, macOS 26.3.1 und Co.) für alle Nutzer verteilt. Und Apple hat auch den offiziellen Changelog für uns parat.

Dieses Update erweitert die Unterstützung für externe Displays um Studio Display (2026) und Studio Display XDR und enthält Fehlerbehebungen für dein iPhone.

Es sind also die üblichen Fehlerbehebungen mit dabei, auf die man allerdings nicht genauer eingeht, und wie erwartet werden die neuen Produkte eingepflegt. Wobei Apple nur die beiden Displays erwähnt, der Rest dürfte aber auch mit dabei sein.

Neuerungen gibt es keine, aber iOS 26.4 befindet sich in der Testphase und wird dann bald ein paar Änderungen mitbringen. Das Update kommt wohl Ende März.