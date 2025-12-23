iOS 26.3 kommt: Apple öffnet sich noch etwas mehr

Als iPhone-Besitzer mit AirPods gibt es einen sehr angenehmen Prozess zum Koppeln des Kopfhörers, denn man öffnet nur das Case und schon taucht auf dem Smartphone ein Hinweis auf. Wenige Klicks später sind die beiden verbunden.

Das wird in Zukunft auch mit anderen Kopfhörern möglich sein, denn die EU will, dass sich Apple öffnet, und das wird man mit iOS 26.3 tun. Auf einem iPhone (und iPad) wird man ab dann auch Drittanbieter ähnlich wie AirPods koppeln können.

Es ist nicht die einzige Neuerung, die Apple bei iOS 26.3 nur für die EU einbaut, auch bei den Wearables tut sich etwas. Die Neuerungen werden allerdings nur in der EU verfügbar sein, da Apple seine globalen Nutzer weiterhin einschränkt.

Nicht die wichtigste Neuerung und etwas, was man nicht häufig nutzt und sieht, aber eben ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem offeneren iOS. Das Update befindet sich noch in der Testphase, wir rechnen im Januar 2026 mit iOS 26.3.