Apple iPhone 18: Nächster Schritt für März 2026 geplant

Apple hat die Produktion des iPhone 18 Pro laut Digital Chat Station schon in China aufbauen lassen und ist bereit für die Testproduktion, die in der Regel ein Jahr vor Marktstart anläuft. Das haben wir ja auch schon beim ersten iPhone Fold gehört.

Doch die Testproduktion des iPhone 18 ist noch nicht angelaufen, was zu älteren Meldungen passt. Das Basismodell wird es 2026 nicht geben, das kommt erst 2027 auf den Markt. Laut Quelle wird die Testproduktion für das iPhone 18 im März (nach dem Chinesischen Neujahr) anlaufen, was dann für Anfang 2027 beim Start spricht.

Laut Quelle wird es ein überarbeitetes Design geben, aber es fällt kleiner aus, als sich das so manche einer denken mag. Es geht wohl nicht in die Richtung des Pro-Modells, welches im kommenden Jahr mehr oder weniger wie das 17 Pro aussieht.