Firmware und Updates

iOS 27 Beta 8 veröffentlicht: Apple schraubt an den Details

René Hesse
Von

Apple hat iOS 27 Beta 8 für Entwickler veröffentlicht und nähert sich damit dem finalen Release im September.

Die neue Vorabversion lässt sich auf unterstützten iPhones über die Beta-Updates installieren. Eine entsprechende öffentliche Beta dürfte bald folgen. Parallel testet Apple auch neue Vorabversionen von iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 und visionOS 27.

In dieser Phase behebt Apple vor allem Fehler und verbessert die Stabilität der Systeme. Hin und wieder gibt es auch noch einige optische Anpassungen. Zu den zentralen Neuerungen von iOS 27 zählen die überarbeitete Siri mit Apple Intelligence, Anpassungen am Liquid-Glass-Design und Erweiterungen für Visual Intelligence.

Welche Änderungen Beta 8 im Detail enthält, dürfte sich nach den ersten Tests zeigen. Einschlägige Accounts sammeln wie üblich Detailverbesserungen, sobald diese bekannt werden.

Apple plant den finalen Start der neuen Systemgeneration für September zum Launch der neuen Geräte, die am 9. September vorgestellt werden.

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