iOS 27 und iOS 28: Die Update-Zukunft bei Apple

Apple fokussiert sich derzeit mit Hochdruck auf iOS 26 und hat das Update noch lange nicht abgeschlossen. Aber in einem halben Jahr startet die WWDC 2026 und da wird man uns zeigen, wohin die Reise von iOS mit der nächsten Version geht.

Der Fokus soll im nächsten Jahr auf Stabilität rücken, was dringend notwendig bei iOS ist. Doch laut Macworld kommt mehr, es wird unter anderem Optimierungen bei den Kollektionen in der Foto-App und beim Koppeln der AirPods mit iOS 27 geben.

Man habe eine interne Version von iOS erhalten, die Neuerungen für die Zukunft der Update beinhaltet, bei iOS 28 sieht man beispielsweise schon jetzt, dass Apple einige Neuerungen rund um die Apple Watch und das Schlaftracking bieten will.

Darüber hinaus soll die Health-App mit macOS 28 auf Macs wandern, da frage ich mich schon ewig, wieso das so lange benötigt. Weitere Details stehen noch aus, aber man muss bedenken, dass iOS 28 auch erst in über eineinhalb Jahren kommt.

