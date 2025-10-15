Ein neuer Apple TV für 2025 deutet sich an

Apple soll einen neuen Apple TV für 2025 geplant haben und dieser deutet sich mittlerweile bei Apple selbst an. Wie Mark Gurman berichtet, wird der Bestand für den aktuellen Apple TV langsam gering, was auf eine neue Version hindeutet.

Die Frage ist nur, ob Apple den neuen Apple TV diese Woche mit den M5-Modellen vorstellt oder noch etwas wartet. Und ob der neue Apple TV noch Apple TV heißen wird, immerhin ist das jetzt auch der Namen für den Streamingdienst von Apple.

Neben dem Apple TV sei auch der Bestand für den HomePod Mini 2 gering, so die Quelle, auch da deutet sich eine neue Version für Ende 2025 an. Ich vermute, dass uns Apple diese Woche zunächst die M5-Neuheiten zeigt und wir den neuen Apple TV und HomePod Mini (wie auch neue AirTags 2) erst im November bekommen.