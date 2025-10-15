News

Ein neuer Apple TV für 2025 deutet sich an

Autor-Bild
Von
|
Apple Tv Siri Remote Header

Apple soll einen neuen Apple TV für 2025 geplant haben und dieser deutet sich mittlerweile bei Apple selbst an. Wie Mark Gurman berichtet, wird der Bestand für den aktuellen Apple TV langsam gering, was auf eine neue Version hindeutet.

Die Frage ist nur, ob Apple den neuen Apple TV diese Woche mit den M5-Modellen vorstellt oder noch etwas wartet. Und ob der neue Apple TV noch Apple TV heißen wird, immerhin ist das jetzt auch der Namen für den Streamingdienst von Apple.

Neben dem Apple TV sei auch der Bestand für den HomePod Mini 2 gering, so die Quelle, auch da deutet sich eine neue Version für Ende 2025 an. Ich vermute, dass uns Apple diese Woche zunächst die M5-Neuheiten zeigt und wir den neuen Apple TV und HomePod Mini (wie auch neue AirTags 2) erst im November bekommen.

Apple Homepod Display

Kommt Anfang 2026: Das soll der erste Apple Home Hub kosten

Apple wollte schon im Frühjahr 2025 eine Art „HomePod mit Display“ auf den Markt bringen, doch dann kamen die Probleme…

15. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Ein neuer Apple TV für 2025 deutet sich an
Weitere Neuigkeiten
Tesla Model 3 2023 Detail Header
Überraschung bei Tesla: Günstiges Elektroauto wohl wieder im Gespräch
in Mobilität
Apple Event September 2021 Header
Apple bestätigt neue Produkte für diese Woche
in News
Samsung Unpacked Logo Header
Eine „neue Ära“ kommt: Samsung bestätigt Event am 21. Oktober
in AR und VR
Apple Homepod Display
Kommt Anfang 2026: Das soll der erste Apple Home Hub kosten
in Smart Home
Neues Google Pixel überrascht im Härtetest
in Smartphones
Wi-Fi 8 kommt und erreicht „kritischen Meilenstein“
in News
Toyota bringt seinen Bestseller als Elektroauto
in Mobilität
Gwm Ora 07 Header
Great Wall Motor kündigt umfassende Europa-Expansion ab 2026 an
in Mobilität
Instagram passt Teen-Konten an PG-13-Standards an
in Social
Mercedes gibt Ausblick auf sein neues Flaggschiff
in Mobilität