Smartphones

iPhone Duo: Apple startet heute den Vorverkauf

Oliver Schwuchow
Von

Apple bringt in einer Woche erstmals ein iPhone mit einem neuen Formfaktor auf den Markt, das iPhone Duo. Es ist das erste iPhone, welches man falten kann, und es startet bei 2.299 Euro. Heute startet der Vorverkauf auf der Seite von Apple.

Interessierte Nutzer können sich schon seit ein paar Tagen ihre Version in der App speichern und heute ab 14 Uhr kann vorbestellt werden. Marktstart ist dann am 23. Oktober und mit den ersten Reviews ist Mitte kommender Woche zu rechnen.

Die Nachfrage dürfte zwar nicht so groß wie bei anderen iPhones sein, aber Apple hat nicht besonders viele Einheiten produziert und viele Meldungen deuten derzeit darauf hin, dass das iPhone Duo vermutlich sehr schnell vergriffen sein wird.

Ich bin gespannt, ob wir heute schon „2027“ sehen werden, rechne bei den kleinen Versionen aber fast damit. Mal schauen, ob Apple vielleicht sogar die Versionen mit mehr Speicher pusht (da bessere Gewinnmarge). Um 14 Uhr sind wir schlauer.

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