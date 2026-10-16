Apple leakt neues iPad mini mit OLED selbst

Es gibt noch Hoffnung, so Mark Gurman, denn Apple hat das neue iPad mini mit OLED mit 60 Hz und mit 120 Hz getestet. Wobei sich die Leaks eigentlich relativ eindeutig waren, dass Apple hier kein ProMotion-Display mit 120 Hz nutzen wird.

Bedenkt man, dass es wohl deutlich teurer wird und eigentlich schon ein Highend-Gerät im Lineup ist, wäre das für viele sicher der größte Kritikpunkt. Aber man muss ja auch noch ein Upgrade für 2027 oder 2028 haben, ich vermute, dass es bei 60 Hz am Anfang bleibt und die 120 Hz dann irgendwann eine „große“ Neuerung sind.

Apple hat das neue iPad mini diese Woche aber auch mehr oder weniger selbst auf der Webseite in Frankreich bestätigt, denn dort findet man ein neues Smart Folio mit der Modellnummer „A3632“. Und diese gibt es beim aktuellen iPad mini nicht.

Das neue iPad mini 8 dürfte auf einem Apple Event am 27. oder 28. Oktober gezeigt werden. Es ist das letzte iPad für 2026, die anderen folgen erst im Frühjahr 2027.

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