Smart Home

iRobot steuert auf das langsame Ende zu

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Irobot Roomba Combo J7

Die Saugroboter von Roomba sind nicht mehr so beliebt wie früher und die Marke hat sich in den letzten Jahren auch nicht breiter aufgestellt. Eigentlich wollte man das Geschäft rund um die iRobot-Modelle daher an Amazon verkaufen. Der Deal scheiterte, weil Behörden nicht zustimmten, und jetzt kämpft man ums Überleben.

Im letzten Quartal ging es, obwohl komplett neue Saugroboter auf den Markt kamen, um 23 Prozent beim Umsatz nach unten und CEO Gary Cohen gibt zu, dass man selbst die geringen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Roomba sucht daher weiterhin nach einem potenziellen Käufer oder „strategischen Alternativen“.

Doch da Unternehmen in der Größenordnung von Amazon keine Option mehr sind, wird das schwierig und es sieht so aus, als ob iRobot so langsam aber sicher auf das Ende zusteuert. Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung wird das die Verkäufe der Saugroboter natürlich auch nicht unbedingt ankurbeln, da dies ein Risiko darstellt.

Google Pixel 8 Pro Android Apps

Android 17 kommt: Google hat schon einen Namen

Android 16 kam in diesem Jahr deutlich früher und wir werden im zweiten Halbjahr noch ein größeres Update für Android…

11. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🌀
    sagt am

    Da fragt man sich ernsthaft, ob die Dinger auch dann noch nutzbar bleiben, wenn Roomba den Bach runtergegangen ist. Oder ob die zumindest – aus Kundensicht wünschenswert- den Move machen, und ein Update ausrollen, womit die Dinger dann abgekoppelt von einer Cloud betrieben werden können, oder zumindest in Richtung selbst-gehostete Cloud.

    Weil das hier würde meine Ex betreffen und so wie ich sie einschätze, wird sie diese Art von „Neuigkeiten“ eher nicht lesen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Smart Home / ...
Weitere Neuigkeiten
Amazon App Header
Amazon Appstore wird nächste Woche eingestellt
in Dienste
Ford kündigt „das nächste Kapitel“ der Marke an
in Mobilität
Kia Ev4 2025 Header
Kia stellt alte Verbrenner für neue Elektroautos ein
in Mobilität
Bunq
bunq startet Krypto-Handel in Deutschland
in Fintech
Vodafone wirbt jetzt mit KI-Influencern
in Vodafone
Mercedes Benz Eqs 580 4matic Mercedes Benz Eqs 580 4matic
Mercedes ändert überraschend die Strategie
in Mobilität
Vw Id3 2023 Facelift Seite
mobile.de startet KI-gestützten Fahrzeugsuchassistenten
in Dienste
Apple Macbook Air 15 Open
Günstiges Apple MacBook kommt Anfang 2026
in Computer und Co.
Bmw I3 Elektro 2026 Prototyp Front
BMW geht neue Wege bei den Performance-Elektroautos
in Mobilität
Ing Bank
ING kündigt Produktoffensive an – „Echte“ Kreditkarte und Kinderkonto kommen
in Fintech