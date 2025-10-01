Smartphones

Ist das Samsung Galaxy S26 Pro doch nur eine Mogelpackung?

Samsung hat kein Galaxy S26 für 2026 geplant, das scheint mittlerweile sicher, die Basis, die sich unter dem Galaxy S26 Ultra und Galaxy S26 Edge (es gibt auch kein Plus-Modell mehr) einordnet, wird vermutlich Samsung Galaxy S26 Pro heißen.

Das hat bei einigen, inklusive mir, die Hoffnung geweckt, dass wir (wie bei Apple oder Google) ein kompaktes Flaggschiff bekommen, was auf dem Level des großen Modells ist. Nun, wie man hört, ist das bedauerlicherweise doch nicht der Fall.

Samsung Galaxy S26 Pro ist kein „Pro“

Samsung soll jedenfalls die gleichen Sensoren bei der Kamera nutzen, welche es in den letzten Jahren in der Basis gab. Es gibt also 50 MP (Haupt), 12 MP (Ultraweit) und 10 MP (Tele). Kein Hauptsensor mit 200 MP und auch keine Periskop-Technik.

Hinzu kommt, dass die anderen zwei Modelle den Flaggschiff-Chip von Qualcomm bekommen werden, wieder als „for Galaxy“-Edition, das Samsung Galaxy S26 Pro aber nur den Exynos 2600. Keine bessere Kamera, nicht der beste Chip, da stellt sich doch die Frage, was im nächsten Jahr den Zusatz „Pro“ rechtfertigen wird.

Es erschleicht sich mir so langsam das Gefühl, dass das „nur“ ein Samsung Galaxy S26 ist und Samsung das „Pro“ hinzufügt, aber eigentlich gar nichts ändern wird.

So sieht das Samsung Galaxy S26 Ultra aus

Es ist wieder Render-Leak-Zeit und OnLeaks hat, wie in den letzten Jahren, schon mehrere Monate vor der Ankündigung die ersten…

30. September 2025 | Jetzt lesen →

