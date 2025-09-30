Smartphones

So sieht das Samsung Galaxy S26 Ultra aus

Es ist wieder Render-Leak-Zeit und OnLeaks hat, wie in den letzten Jahren, schon mehrere Monate vor der Ankündigung die ersten Bilder der neuen Galaxy S-Reihe von Samsung für uns. Diese dürfte nämlich erst im Januar vorgestellt werden.

Weiter geht es mit dem Samsung Galaxy S26 Ultra und hier hat Android Headlines die Bilder eingekauft. Wie immer gilt, dass wir hier nicht das finale Design und die finale Farbe sehen, aber in den letzten Jahren war die Quelle schon sehr nah dran.

Das Samsung Galaxy S26 Ultra bekommt zwar keinen komplett neuen Aufbau, es orientiert sich bei der Kamera optisch aber wie erwartet an der Fold-Reihe. Es wird von einem Samsung Galaxy S26 Edge und Samsung Galaxy S26 Pro begleitet.

