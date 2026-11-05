Mobilität

Ist das Verbrenner-Aus ab 2035 gescheitert?

Oliver Schwuchow
Von
3 Kommentare

Der Trend der Automobilbranche ist zwar gerade eindeutig, aber in den letzten Monaten wurden die Stimmen lauter, dass das „Verbrenner-Aus“ (was faktisch kein Verbrenner-Aus ist, aber so genannt wird, ich weiß das) ab 2035 nicht machbar sei.

Diese Stimmen kamen mit der Zeit in der Politik an und Deutschland und Frankreich einigten sich dementsprechend auf Lockerungen. Auch wenn einigen selbst dieser Kompromiss nicht weit genug ging. Die EU scheint sich aber festgelegt zu haben.

CO₂-Ausstoß wird gelockert

Eine finale Entscheidung dürfte im Dezember kommen, aber der Umweltausschuss schlägt vor, dass der CO₂-Ausstoß von Neuwagen in der EU bis zum Jahr 2035 um 87,5 Prozent im Vergleich zum Ausgangsjahr 2021 zurückgeht. Das Ziel sind zwar 95 Prozent, man kann sich allerdings 7,5 Prozent im Flottenwert freischaufeln.

Wenn klimafreundlicher Stahl aus der EU zum Einsatz kommt, dann darf der CO₂-Ausstoß etwas höher sein. Reine Verbrenner dürften damit weiterhin vom Tisch sein, aber Plug-in-Hybride oder Range Extender dürften somit auch nach 2035 noch möglich sein. Falls der Markt sie in einem Jahrzehnt überhaupt noch möchte.

Der Verbrenner wird zur Nische

Das Problem sind dann nämlich nicht die Grenzwerte der Marken, sondern sicher die Bedingungen auf dem Markt. Für viele Tankstellen lohnt sich das Geschäft irgendwann nicht mehr, die Restwerte von Verbrennern werden sinken und auf dem preiswerten Massenmarkt wird der Verbrenner sicher dennoch verschwinden.

Diese neue Regelung könnte also vor allem großen Konzernen mit Luxusmarken und reinen Sportmarken helfen, wie dem VW-Konzern mit Porsche. Damit wäre, wenn der Rest stimmt, ein 911er mit Verbrenner weiterhin möglich. Und sowas wird sich für die Marken auch nur bei solchen Modellen in Zukunft noch rechnen.

Das ist also definitiv kein „Aus vom Verbrenner-Aus“, es ist eine kleine Lockerung, die ein paar Verbrenner nach 2035 weiterhin möglich machen wird. Für die großen Volumenmarken wird sich diese Nische allerdings weiterhin nicht mehr lohnen.

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  1. Neuhier 🔆
    sagt am

    Is mir mittlerweile pupsegal. DE hat sich verpflichtet 2045 klimaneutral zu sein, und das gilt auch für den Verkehrssektor.… das sind noch fast 20 Jahre.

    Bis dahin sind die Fossilen eh sauteuer geworden und ein Teil der Nörgler weggestorben.

    Antworten
  2. Kurt 🔆
    sagt am

    jo und damit soll der Verbrenner dann konplett verschwinden.
    und danit kann sich jeder der gesagt hat
    „heul nicht rum deinen Verbrenner kannste dann immer noch fahren bzw gebraucht kaufen, niemand zwingt dich umzusteigen“ gehörig an den Schnuller fassen. genau das tritt nämlich ein durch die „du musst nicht aber wir zwingen dich über Umwege dazu.“ -Taktik. bin echt froh mir jetzt noch ein Sahnestück geholt zu haben bevor ich ihn gar nimmer fahren kann.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kurt ⇡

      Keiner hat gesagt, dass man nach 2040 noch entspannt Verbrenner fahren kann und auch niemand, dass es 2035 noch gute Neuwagen geben wird. Man merkt ja schon jetzt, dass die Entwicklung der Verbrenner-Plattformen nur noch aus minimaler Pflege besteht, um Standard in der EU, den USA oder China zu erfüllen. Also ja, wir steuern auf ein Ende der Verbrenner zu, einmal dank Umweltauflagen, aber vor allem danke der Regierung in China, die durch diesen Wandel die führende Automobilbranche werden möchte.

      Aber was wäre denn die Alternative, ewig Verbrenner anbieten?

      Antworten

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