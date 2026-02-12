News

Italienische TV-Hits kommen zu Zattoo

Zattoo

Das Unternehmen Zattoo erweitert sein FAST-Channel-Angebot um zwei italienische Krimiserien.

Ab sofort sind die Sender „Commissario Montalbano“ und „Don Matteo“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Beide Formate werden als kostenlose, werbefinanzierte FAST-Channels verbreitet und ergänzen das bestehende Serienportfolio des Streaminganbieters.

Zattoo baut FAST-Angebot mit italienischen Krimiformaten aus

Der Channel „Commissario Montalbano“ bündelt die Serien „Commissario Montalbano“ und „Der junge Montalbano“. Erzählt werden die Fälle des Ermittlers Salvo Montalbano von seinen Anfängen bis zu späteren Einsätzen als Commissario. Laut Unternehmensangaben stehen insgesamt 44 Episoden bereit.

„Don Matteo“ zeigt die gleichnamige Serie mit Terence Hill als Priester, der in der Stadt Gubbio Verbrechen aufklärt. Nutzer erhalten Zugriff auf sechs Staffeln mit rund 110 Stunden Laufzeit. Laut Zattoo sollen beide Formate das kuratierte Serienangebot stärken.

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Auch mit deutscher Synchronisation?

