Jaguar Land Rover setzt voll auf teure Elektroautos

Während die meisten Unternehmen damit beschäftigt sind die Kosten für ihre Elektroautos zu senken und auf ein Level mit Verbrennern zu kommen, geht es Jaguar Land Rover ganz anders an und wählt bewusst den anderen Weg.

Die kommenden Elektroautos von Range Rover und Range Rover Sport, die in den nächsten Monaten kommen, werden bewusst über den Verbrennern eingeordnet, so Leonard Hoornik von Jaguar Land Rover laut Automotive News Europe.

Bei den kommenden Elektroautos von Jauguar wird es nicht anders sein, sie sind noch teurer und noch exklusiver, als das bisher bei der Marke der Fall war. Man geht diesen Weg laut JLR bewusst, da es einen Markt für diese Preisklasse gibt.

Günstiger ist schwerer als teurer

Zur Wahrheit gehört aber vermutlich auch, dass dieser Weg deutlich „leichter“ ist, denn die Preise nach unten zu senken und gleichzeitig profitabler zu werden ist bei Elektroautos anspruchsvoll, vor allem für Marken mit einem kleinen Volumen.

Jaguar ist kein Audi, was sich im VW-Konzern eine Plattform aussuchen kann, die Entwicklung des Type 01 war sicher extrem teuer. Angeblich startet das Modell bei über 150.000 Dollar, also sucht man sich bewusst die Luxus-Zielgruppe aus.

Die Sache ist nur, dass aktuell zu viele Automarken diese Strategie wählen und die Luft „oben“ sehr dünn ist. Selbst Porsche tut sich hier mit dem Taycan schwer. Die Frage ist also, wieso Jaguar mit seinem Modell deutlich erfolgreicher sein sollte.

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