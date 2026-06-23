Jaguar geht mit Elektroauto das große Risiko ein

Jaguar steht vor einem großen Neustart und hat die Verbrenner-Ära beendet. Ab sofort ist man eine vollelektrische Marke und auch wenn es Gerüchte rund um ein Comeback mit Hybriden gab, so hat man dies vor ein paar Tagen dementiert.

Der Jaguar Type 01 leitet die neue Elektro-Ära ein und wird im Oktober in New York offiziell enthüllt. Jaguar sieht den US-Markt weiterhin als Kernmarkt, dort hat man auch das erste Konzept (in Miami) vorgestellt. Dabei sind Elektroautos in den USA rückläufig und selbst Marken wie Tesla haben die Kategorie des Type 01 verlassen.

Es ist ein großes Risiko, welches Jaguar hier wagt. Neustart mit einem ganz neuen Design, viel teurer, exklusiver, vollelektrisch, in einem Markt, in dem das aktuell eher schwierig ist. Und vor allem zu einem Zeitpunkt, der auch nicht ganz optimal ist.

Die Zeichen sprechen also nicht gerade für Jaguar, bei vielen hat sich vor allem die schlechte Marketingkampagne eingebrannt. Aber ohne einen Plan B ist das für uns auch sehr interessant und ich bin auf 2028 gespannt, wenn es richtig losgeht.

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