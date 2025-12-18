Mobilität

Peugeot wirbt mit elektrischer GTI-Zukunft

2026 wird das Jahr der elektrischen GTI-Modelle, zwei davon wurden in diesem Jahr bestätigt, einmal der VW ID Polo GTI und im Sommer wurde der Peugeot E-208 GTI vorgestellt. Für beide Marken ist das auch nur der Anfang des Neustarts.

Bei Autocar hat Peugeot-Chef Alain Favey mit weiteren Elektro-GTIs in der Zukunft geworben, der 208er wird nur der Anfang, man möchte sich hier als Marke stärker positionieren. Er wollte aber noch nicht verraten, was der nächste GTI sein wird.

Auch bei der Konkurrenz von Volkswagen ist man vorbereitet, denn 2027 kommt wohl der VW ID.3 GTI als Nachfolger für den VW ID.3 GTX auf den Markt. Während VW aber gerade wieder mehr mit Verbrennern liebäugelt und das Branding dort weiterhin nutzen könnte, ist die Sache bei Peugeot klar, hier ist GTI vollelektrisch.

