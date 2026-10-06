Mobilität

Jaguar Type 01: So sieht der elektrische Neustart aus

Oliver Schwuchow
Von

Jaguar wird in ein paar Stunden den Type 01 final enthüllen, der die Marke in eine ganz neue Ära führen soll. Teurer, es geht bei knapp 100.000 Euro los, mit einem neuen Design und vor allem vollelektrisch, ein Verbrenner kommt nicht mehr.

Zum Start gibt es drei Elektromotoren und über 1.000 PS, die Reichweite liegt bei 770 km nach WLTP und dank 800 Volt kann man etwa die Hälfte in 15 Minuten nachladen (wir kennen jedoch keine genaue Angabe zur Ladegeschwindigkeit).

Der elektrische GT kommt 2027 auf den Markt und wird den Neuanfang bei Jaguar einleiten. Technisch klingt das gut und ausreichend, aber bisher ist mir hier noch kein Alleinstellungsmerkmal begegnet. Wenn sich Jaguar höher positionieren will, und das als vollelektrische Marke, wird man noch ein paar „Extras“ benötigen.

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