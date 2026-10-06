Jaguar Type 01: So sieht der elektrische Neustart aus

Jaguar wird in ein paar Stunden den Type 01 final enthüllen, der die Marke in eine ganz neue Ära führen soll. Teurer, es geht bei knapp 100.000 Euro los, mit einem neuen Design und vor allem vollelektrisch, ein Verbrenner kommt nicht mehr.

Zum Start gibt es drei Elektromotoren und über 1.000 PS, die Reichweite liegt bei 770 km nach WLTP und dank 800 Volt kann man etwa die Hälfte in 15 Minuten nachladen (wir kennen jedoch keine genaue Angabe zur Ladegeschwindigkeit).

Der elektrische GT kommt 2027 auf den Markt und wird den Neuanfang bei Jaguar einleiten. Technisch klingt das gut und ausreichend, aber bisher ist mir hier noch kein Alleinstellungsmerkmal begegnet. Wenn sich Jaguar höher positionieren will, und das als vollelektrische Marke, wird man noch ein paar „Extras“ benötigen.

🚨 ¡SE FILTRA EL JAGUAR TYPE 01! ⚡️ El coche más polémico del año al descubierto: ▪️ Berlina de 4 puertas y +5m

▪️ +1.000 CV y 3 motores 🔥

▪️ 770 km de autonomía (WLTP)

▪️️ Carga ultrarrápida (321 km en 15 min)

▪️ ~100.000 € Rival del Porsche Taycan. ¿Acierto o locura? 🤔👇 pic.twitter.com/2qgS17LkG4 — ForoCochesEléctricos (@foroelectricos) October 6, 2026

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