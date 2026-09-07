Nintendo bestätigt Zelda-Remake und „weitere Initiativen“ rund um Zelda

Nintendo hat für diese Woche zu einem Direct-Doppel geladen, am 9. September gibt es eine normale Nintendo Direct und am 8. September bekommt Zelda eine eigene Direct zum 40. Jubiläum. Wir werden morgen das Remake von „Zelda: Ocarina of Time“ sehen, das war klar, wurde jetzt aber auch offiziell bestätigt.

Doch Nintendo will zum 40. Jubiläum der Marke „weitere Initiativen“ zeigen, nicht nur Spiele (man spricht übrigens immer von der Mehrzahl). Ich rechne mit einem ersten Teaser zum Zelda-Film, der 2027 in die Kinos kommt, neuen Amiibos und einer Sonderedition der Switch 2 und des Pro Controllers (beides kennen wir).

Meine Hoffnung ist, auch wenn sie in den letzten Monaten gesunken ist, dass wir morgen noch die HD-Versionen (jetzt 4K-Versionen) von Zelda: The Wind Waker und Zelda: Twilight Princess für die Nintendo Switch 2 sehen. Und im besten Fall kündigt Nintendo die Entwicklung eines neuen Hauptspiels der Zelda-Reihe an.

Wunsch: Ocarina of Time Datum, was logisch ist, Wind Waker 4K, Trailer für neues 2D-Spiel, was 2027 kommt, Teaser für neuen 3D-Teil, der 2028 oder 2029 ansteht.

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