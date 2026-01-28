James Bond: Exklusive 007-Inhalte mit Coca Cola

Produktplatzierungen sind in Filmen seit Jahren normal, aber auch in Spielen hat man sich so langsam daran gewöhnt. IOI und Coca Cola gehen jetzt einen Schritt weiter und heben die Partnerschaft für das neue 007-Spiel auf ein neues Level.

In den nächsten Tagen landet eine exklusive Cola-Dose mit 007-Design im Handel (in Deutschland wird sie auch bei HelloFresh dabei sein) und damit kann man nicht nur Dinge gewinnen (wie eine limitierte Xbox), es gibt hier sogar exklusive Inhalte.

Richtig, man benötigt wohl so eine Cola-Dose, um exklusive Missionen in 007: First Light spielen zu können. Irgendwie auch ein In-App-Kauf, aber der anderen Art, da vielleicht nicht jeder an so eine Dose im Einzelhandel kommt. Weitere Details gibt es noch nicht, die Pressemitteilung dazu wurde leider wieder offline genommen.