Joyn sichert sich riesiges Kinderprogramm
Der Streamingdienst Joyn erweitert sein Kinderangebot durch eine neue Partnerschaft mit Studio 100 International deutlich.
Joyn hat erstmals einen Content-Deal mit Studio 100 International geschlossen und sich damit ein umfangreiches Programmpaket aus dem Kindersegment gesichert. Nach Unternehmensangaben umfasst die Vereinbarung insgesamt 2433 Folgen aus dem Kids-Bereich, die auf der Streamingplattform verfügbar gemacht werden sollen. Ziel sei es, das bestehende Angebot gezielt um Inhalte für jüngere Zielgruppen zu ergänzen.
Die Vereinbarung beinhaltet 48 Serien sowie zehn Filme. Zum Portfolio zählen bekannte Titel wie Blinky Bill, Ghost Rockers, Hotel 13 und Miffy. Darüber hinaus sind auch klassische Stoffe wie Emil und die Detektive sowie Max & Moritz Bestandteil des Pakets. Die Inhalte sollen laut Joyn kostenlos abrufbar sein und damit das frei verfügbare Familienangebot stärken.
Bestandteile des Content-Pakets im Überblick
- 2433 Episoden aus dem Kinder- und Familienbereich
- 48 Serien aus internationalen Produktionen
- 10 Spielfilme und klassische Stoffe
Ich halte den Deal aus redaktioneller Sicht für einen strategisch nachvollziehbaren Schritt, da Joyn sein Profil als kostenlose Streamingplattform mit Familienfokus klarer schärft und sich im umkämpften Markt differenziert.
in Mobilität
in Unterhaltung
in Dienste
in Marktgeschehen
in Mobilität
in Firmware und OS
in Gaming
in Handel
in Smartphones
in News