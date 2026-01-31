News

Joyn sichert sich riesiges Kinderprogramm

Autor-Bild
Von
|
Joyn

Der Streamingdienst Joyn erweitert sein Kinderangebot durch eine neue Partnerschaft mit Studio 100 International deutlich.

Joyn hat erstmals einen Content-Deal mit Studio 100 International geschlossen und sich damit ein umfangreiches Programmpaket aus dem Kindersegment gesichert. Nach Unternehmensangaben umfasst die Vereinbarung insgesamt 2433 Folgen aus dem Kids-Bereich, die auf der Streamingplattform verfügbar gemacht werden sollen. Ziel sei es, das bestehende Angebot gezielt um Inhalte für jüngere Zielgruppen zu ergänzen.

Die Vereinbarung beinhaltet 48 Serien sowie zehn Filme. Zum Portfolio zählen bekannte Titel wie Blinky Bill, Ghost Rockers, Hotel 13 und Miffy. Darüber hinaus sind auch klassische Stoffe wie Emil und die Detektive sowie Max & Moritz Bestandteil des Pakets. Die Inhalte sollen laut Joyn kostenlos abrufbar sein und damit das frei verfügbare Familienangebot stärken.

Bestandteile des Content-Pakets im Überblick

  • 2433 Episoden aus dem Kinder- und Familienbereich
  • 48 Serien aus internationalen Produktionen
  • 10 Spielfilme und klassische Stoffe

Ich halte den Deal aus redaktioneller Sicht für einen strategisch nachvollziehbaren Schritt, da Joyn sein Profil als kostenlose Streamingplattform mit Familienfokus klarer schärft und sich im umkämpften Markt differenziert.

Zu Joyn →

Amazon Fire Tv Remote Pro Tasten

Prime Video und Netflix verlieren Marktanteile in Deutschland

Der Streamingmarkt in Deutschland zeigt 2025 weiterhin klare Spitzenreiter, doch die Konkurrenz nimmt zu. Laut JustWatch führen Prime Video und…

24. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Joyn sichert sich riesiges Kinderprogramm
Weitere Neuigkeiten
Fahren Fahrer Auto
Umfrage zeigt klare Grenzen für billigere Fahrausbildung
in Mobilität
Telekom
Telekom zeigt GRAMMY Awards wieder exklusiv in Deutschland
in Unterhaltung
Hyundai Ioniq 6 Parken
Kraftfahrt-Bundesamt meldet erfolgreichen Datenabruf über NOOTS
in Dienste
Apple Event September 2021 Header
Apple kauft ein: Teuerste Übernahme seit Beats
in Marktgeschehen
EnBW eröffnet HPC-Ladestandort am Flughafen Dresden
in Mobilität
Nothing Phone 3a Lite erhält Nothing OS 4.0 (Android 16)
in Firmware und OS
PlayStation Portal Pro mit OLED-Display soll Ende 2026 kommen
in Gaming
Widerrufsbutton kommt: So sollen Online-Verträge einfacher enden
in Handel
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26: Preis wird einige schockieren (und andere freuen)
in Smartphones
Diese kleine Mac-App verhindert (peinliche) Fenster auf dem Beamer
in News