Dienste

KBA ermöglicht vertiefte Fahrzeuganalysen für Forschung

Autor-Bild
Von
|
Fahren Fahrer Auto

Das Kraftfahrt-Bundesamt erweitert sein Forschungsdatenzentrum um ein neues Fahrzeug-Panel.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) stellt ab sofort zusätzliche Längsschnittdaten auf Basis des Zentralen Fahrzeugregisters zur Verfügung. Das im Forschungsdatenzentrum angesiedelte Fahrzeug-Panel enthält Informationen zu rund 100 Millionen registrierten Fahrzeugen und ihren Haltern seit dem Jahr 2015.

Forschende erhalten damit Zugang zu einer langfristigen Datenbasis, die Entwicklungen im Fahrzeugbestand und im Lebenszyklus von Fahrzeugen abbildet. Laut KBA können die Datensätze auch für Kausalanalysen und Trendstudien genutzt werden, um Veränderungen über die Zeit hinweg nachzuvollziehen.

Fahrzeug-Panel liefert technische und demografische Einblicke

Das Panel ist in mehrere Module unterteilt, die Informationen zu Fahrzeugtechnik, Umweltaspekten und soziodemografischen Merkmalen der Halter enthalten. Zudem umfasst es die gesamte Besitzhistorie seit 2015. Im zweiten Quartal 2026 sollen ergänzend Geodaten zu Fahrzeugen und Fahrzeughaltern verfügbar sein.

Die Nutzung des Angebots erfolgt laut Behörde kostenfrei, entweder vor Ort im Forschungsdatenzentrum oder per kontrollierter Datenfernverarbeitung über das Remote-Execution-Verfahren. Das KBA sieht darin einen Beitrag zur Förderung wissenschaftlicher Forschung und datenbasierter Entscheidungen.

Aus meiner Sicht stärkt das neue Panel die Transparenz und den Erkenntnisgewinn über den Fahrzeugmarkt erheblich, insbesondere für Studien zur Elektrifizierung und zu regionalen Unterschieden im Fahrzeugbestand. Daumen hoch!

Gematik öffnet neuen Weg zur GesundheitsID ohne Personalausweis-PIN

Die gematik bestätigt die Eignung des VideoIdent-Verfahrens Nect ePass für die Einrichtung der GesundheitsID. Versicherte können sich künftig mit dem…

1. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / KBA ermöglicht vertiefte Fahrzeuganalysen für Forschung
Weitere Neuigkeiten
WDR-Elefant in neuer Augmented Reality verfügbar
in Dienste
Neues LEGO-Spiel: Zeitraum für Batman steht fest
in Gaming
Europe Europa
EU-Kommission verhängt 120 Millionen Euro Buße gegen „X“ wegen DSA-Verstößen
in Social
Netflix Logo 2025 Neu
HBO, Harry Potter, Batman und mehr: Netflix kauft Warner Bros. für 83 Milliarden Dollar
in News | Update
Kia Vision Meta Turismo: „Die Zukunft der Mobilität“
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Spotify will zu einer Videoplattform werden
in Dienste
Audi A6 Avant E Tron
Audi: Vorsprung durch … fehlende Updates
in Mobilität
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5 Pro: Sony plant sehr großes Update für 2026
in Gaming
Men In Black 5: Das große Comeback im Kino
in News
Das iPhone Air schneidet ungewöhnlich schlecht ab
in Smartphones