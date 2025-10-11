KBA erweitert Statistikportal um interaktive Führerschein-Daten

Dienste

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat sein Statistikportal erweitert, um interaktive, regionale Daten zu Führerscheinen und Fahrlehr-Erlaubnissen verfügbar zu machen. Nutzer können nun umfassende Informationen zu Fahrerlaubnissen übersichtlich einsehen.

Das Statistikportal bietet eine Auswertung der im Zentralen Fahrerlaubnisregister (ZFER) gespeicherten Daten. Nach der Erteilung einer Fahrerlaubnis werden die Informationen gesammelt, aufbereitet und in der Anwendung „Führerscheine und Fahrlehr-Erlaubnisse“ dargestellt. Die Darstellung erfolgt grafisch und soll eine einfache Nutzung ermöglichen.

Interaktive Visualisierung und regionale Analysen

Die Anwendung enthält Funktionen wie interaktive Karten und Diagramme, die regionale Unterschiede und Trends verdeutlichen. Im Downloadbereich des Portals stehen die statistischen Daten in verarbeitbaren Dateiformaten sowie die dazugehörigen Metadaten bereit, um eine interpretationsfreie Nutzung zu ermöglichen. Laut KBA soll dies eine bessere Analyse und Weiterverarbeitung der Daten erlauben.

Die Erweiterung des Angebots richtet sich an alle Interessierten an Fahrzeugen, Kraftfahrenden und dem Kraftverkehr. Ich finde es jedenfalls praktisch, dass man jetzt nicht nur rohe Zahlen, sondern auch anschauliche Karten und Diagramme bekommt.

